В Самарканде проведены узбекско-итальянские переговоры в верхах

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Самарканде в рамках визита в Узбекистан премьер-министра Итальянской Республики Джорджи Мелони были проведены узбекско-итальянские переговоры на высшем уровне.

Джорджа Мелони прибыла накануне, 28 мая, и в первый день своего визита посетила архитектурный ансамбль Регистан, историко-этнографический парк «Вечный город».

Официальная встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проходила в самаркандском Конгресс-центре. В ходе переговоров в узком и расширенном составе с участием правительственных делегаций были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Италии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, технологий и инноваций, автомобилестроения, электротехники, энергетики, пищевой, фармацевтической, строительной промышленности, текстильной, кожевенной, мебельной отраслях, трудовой миграции и других сферах.

По итогам переговоров стороны приняли Совместную декларацию об укреплении отношений стратегического партнерства, а также состоялась церемония обмена подписанными двусторонними соглашениями, в частности:

- о поощрении и взаимной защите инвестиций;

- о сотрудничестве в области критически важного сырья;

- о сотрудничестве в сфере миграции и мобильности;

- о сотрудничестве в сферах устойчивого развития и защиты окружающей среды, а также культурного наследия,

- о взаимодействии с Климатическим фондом и Конфедерацией сельского хозяйства Италии, сотрудничестве в области «зеленого» развития с компаниями «Sogesid» и «Ansaldo»;

- о партнерстве с университетами Тушии, Пизы и Турина.

В рамках официального визита были также подписаны документы с Национальным центром исследований Италии, компаниями «SIMEST» и «Danieli», Университетом Перуджи и другие.

Кроме того, в международном Конгресс-центре состоялась торжественная церемония присвоения одной из улиц Самарканда имени города Рима, а также Шавкат Мирзиёев и Джорджа Мелони посетили выставку «Узбекистан и Италия: Диалог цивилизаций», вместе посадили дуб на аллее Конгресс-центра.

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