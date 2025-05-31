Глава Узбекистана выступил на саммите в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в рамках рабочего визита в Республику Казахстан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Астане 1-м саммите в формате «Центральная Азия – Италия».

В ходе саммита были обсуждены вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Италии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, климата, водных ресурсов, бизнеса и инвестиций, цифровизации, «зеленых» технологий, искусственного интеллекта, взаимодействия с Афганистаном.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за прекрасную организацию саммита и традиционно радушный прием.



Еще раз хочу поблагодарить Председателя Совета Министров Италии уважаемую госпожу Джорджу Мелони за инициативу проведения сегодняшней встречи.



Подчеркну, что данное мероприятие мы рассматриваем в контексте договоренностей о стратегическом партнерстве региона Центральной Азии с Европой, достигнутых на недавнем саммите в Самарканде.



Узбекская сторона решительно настроена на развитие продуктивного практического взаимодействия в этом формате, учитывая прежде всего технологический, индустриальный и интеллектуальный потенциал наших стран.



Уважаемые участники саммита!



Полностью поддерживаю предложенную повестку дня нашей встречи.



Считаю, что в современных реалиях глобальных и региональных политических тенденций, усиления общих вызовов безопасности и прогрессу запущенная нами площадка многостороннего диалога с Италией является весьма востребованной.



Хочу отдельно отметить и то, что наши страны связывает многовековая история торговых и культурных отношений. Первые дипломатические обмены проходили еще в период Кушанского царства и правления императора Августа. Тысячелетия назад летописцы, поэты и мыслители отмечали высокий уровень цивилизационного развития наших городов.



Еще один факт – с XII века итальянские ученые изучали и переводили бесценные произведения Хорезми, Фергани и Авиценны. Редкие копии трудов Фараби, Беруни, Джами, Фраги и других известных мыслителей из нашего региона бережно хранятся в итальянских библиотеках.



Убежден, что такая богатая история отношений служит прочной основой для полномасштабного партнерства на новом этапе.



Уважаемые коллеги!



Хотел бы вкратце представить наше видение приоритетов взаимодействия в формате «Центральная Азия – Италия».



В политической сфере выступаем за продолжение регулярных контактов на уровне внешнеполитических ведомств. Есть целый ряд актуальных вопросов международной повестки, требующих координации и согласованных подходов.



Приветствуем активные дипломатические усилия Премьер-министра Италии уважаемой госпожи Мелони по скорейшему началу прямых переговоров для урегулирования ситуации вокруг Украины.



Признателен за Ваше видение ближневосточной проблематики и перспектив взаимодействия с Афганистаном.



Вчера в Самарканде мы подробно обсудили эти чувствительные вопросы и отметили совпадение позиций.



Предлагаю также запустить рабочие механизмы многостороннего партнерства и обмена информацией наших специальных служб в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.



В экономической сфере отмечу, что за последние несколько лет взаимный товарооборот и инвестиции между Узбекистаном и Италией выросли почти в три раза.



Реализуются проекты технологической кооперации с ведущими итальянскими компаниями.



Учитывая традиционно сильные позиции делового сообщества Италии в инновационном развитии страны, предлагаем запустить постоянную площадку для бизнес-диалога – Деловой клуб «Центральная Азия – Италия» под эгидой наших торгово-промышленных палат. Такие встречи с широким участием предпринимателей могли бы ежегодно проходить в наших столицах, открывая новые возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества.



Считаем также важным разработку и принятие комплексной многосторонней Программы индустриальной и технологической кооперации. Речь идет о формировании благоприятных условий для трансфера технологий, внедрения передовых знаний и лучших практик, создания высокотехнологичных промышленных производств.



С учетом имеющегося успешного опыта приоритетными направлениями кооперации могли бы стать глубокая переработка минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья, выпуск современного оборудования для электротехнической, химической, текстильной, кожевенной, пищевой и других перерабатывающих отраслей, локализация компонентной базы и промышленных товаров, создание дизайнерских центров с ведущими итальянскими брендами.



Для реализации проектов регионального значения приступили к созданию в Ташкентском регионе специального индустриального парка под управлением европейского оператора.



К поддержке проектов кооперации полагаем необходимым привлечь государственные агентства Италии «SACE» и «SIMEST», а также совместные инвестиционные фонды.



Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество с правительством Италии в сфере «зеленой» трансформации. Рассчитываем на развитие полномасштабного партнерства путем запуска многосторонней платформы, призванной содействовать выполнению национальных программ декарбонизации.



Готовы с привлечением ведущих производителей и инженерных компаний Италии к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая поставки «зеленой» энергии в страны Евросоюза, аудита и повышения энергоэффективности предприятий, модернизации объектов водной инфраструктуры, развития водородных технологий.



В гуманитарной сфере хотел бы особо отметить плодотворную деятельность филиалов Туринского политехнического и Пизанского университетов в Ташкенте, которые заметно расширили свои образовательные программы. Приветствую растущий интерес к нашему региону других ведущих итальянских вузов.



Выступаем с инициативой создания научно-образовательного Консорциума «Центральная Азия – Италия» для проведения и финансирования научных разработок, программ академического обмена и подготовки кадров по таким направлениям, как инженерия, дизайн, водосберегающие и биотехнологии.



Заинтересованы в запуске туристического альянса для налаживания партнерских связей между ведущими операторами и создания совместных туристических продуктов.



Следует отметить, что выставки и культурные мероприятия, недавно проведенные в Риме и Флоренции, вызвали живой интерес у наших итальянских друзей.



В этой связи предлагаю провести в следующем году в Хиве молодежный Форум креативной экономики и культурного обмена стран региона и Италии.



Уважаемые главы делегаций!



В завершение своего выступления хочу еще раз подтвердить приверженность Узбекистана дальнейшему развитию взаимовыгодного и многопланового сотрудничества в формате «Центральная Азия – Италия»."

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