



Погода в Узбекистане на 6 июня



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 33-35°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Самаркандской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Самаркандской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. Назад | Наверх Печать статьи