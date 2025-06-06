



Погода в Узбекистане на 7 июня



ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 июня, погода по прогнозам синоптиков: 6-9 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. По Сурхандарьинской области ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°. Назад | Наверх Печать статьи