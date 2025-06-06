



Глава Узбекистана поздравил граждан



ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан хайит. В обращении говорится: "Уважаемые соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с великим, священным праздником Курбан хайит и выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Прежде всего мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом в атмосфере мира и спокойствия встречаем этот благословенный праздник Ийд аль-Адха, который имеет огромное значение для всей исламской уммы.



Безусловно, в построении в последние годы в Новом Узбекистане социального, подлинно народного государства, укреплении его духовных основ также важную роль играют священная религия ислам и один из ее основных праздников – Курбан хайит.



Следует подчеркнуть, что ценности этого праздника, такие как гуманизм, сплоченность, милосердие и великодушие, созвучны масштабным реформам, реализуемым в нашей стране на основе благородного принципа «Во имя человека, во имя его счастья», и служат повышению эффективности наших программ по поддержке нуждающихся слоев населения, проявлению особой заботы о старшем поколении, молодежи и женщинах, сокращению бедности.



Дорогие друзья!



Сегодня в нашей стране проводится огромная работа по дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия, обеспечению свободы совести, сохранению нашего духовно-просветительского наследия, воспитанию молодого поколения на основе национальных и общечеловеческих ценностей.



Говоря об этом, следует отметить, что особое внимание уделяется глубокому изучению и широкой популяризации гуманистических принципов религии ислам, жемчужин нашей культуры и истории, богатого наследия выдающихся мыслителей. Так, город Самарканд в 2025 году был объявлен столицей исламской культуры, широко отмечается 1155-летие нашего великого соотечественника Имама Матуриди, в число действующих в Узбекистане международных научно-исследовательских центров скоро войдет и Научно-исследовательский центр Бахоуддина Накшбанда, который начнет свою деятельность в этом году в городе Бухаре.



Большой интерес в стране и у международного сообщества вызывает уникальный проект научно-духовного направления –возводимый в Ташкенте Центр исламской цивилизации. Убежден, что открытие этого яркого символа нашей древней многотысячелетней истории, богатой и неповторимой национальной культуры станет важным событием в жизни Нового Узбекистана.



Уважаемые соотечественники!



В эти благословенные дни 15 тысяч узбекистанцев совершают священное паломничество хадж. В такие светлые минуты, когда сбываются добрые помыслы, мы от всей души поздравляем их с Курбан хайитом и просим у Всевышнего их благополучного возвращения на Родину.



Надеюсь, что они будут способствовать дальнейшему укреплению единства в нашем обществе, атмосферы добра и милосердия в семьях и махаллях, оказанию помощи людям, нуждающимся в поддержке, воспитанию у молодежи стремления овладевать науками, знаниями, современными профессиями, быть защитниками Родины.



Сегодня, когда наши сердца наполнены радостью, мы от всей души поздравляем с праздником и наших соотечественников за рубежом, желаем им здоровья, счастья и успехов.



Искренне поздравляем также всю мусульманскую умму дальнего и ближнего зарубежья, желаем их народам и странам мира, процветания и благополучия.



Дорогие соотечественники!



Все мы видим, насколько непростая и тревожная обстановка сложилась в мире. В условиях такой напряженности только сохраняя в стране атмосферу мира, взаимного уважения и согласия, самоотверженно трудясь, мы сможем достичь наших великих целей.



Нашему мужественному и благородному народу, который за свою историю достойно преодолел множество испытаний, безусловно, по плечу решение столь важных задач.



Убежден, что на этом пути источником сил и энергии станут присущие нашему народу доброта, милосердие и сплоченность.



Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои, со священным праздником Курбан хайит, желаю мира, спокойствия, здоровья и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи