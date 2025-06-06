Глава Узбекистана поздравил национальную сборную по футболу

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание членам национальной сборной по футболу с поздравлениями по случаю их первого в истории Узбекистана выхода на чемпионат мира 2026 года по результатам прошедшего вчера в Абу-Даби матча против сборной ОАЭ.

В поздравлении говорится:

"Дорогие мои сыновья!



Вы продемонстрировали истинное мужество и стойкость в отборочных матчах с участием сильнейших команд Азии и впервые в истории нашей Родины завоевали путевку на чемпионат мира, искренне, от всей души поздравляю вас с этой в полном смысле слова большой победой.



О таком блестящем результате, который, несомненно, золотыми буквами будет вписан в летопись национального спорта, мечтали миллионы поклонников футбола нашей страны, весь наш народ. И вы превратили эту мечту в реальность своим профессионализмом, знаниями, опытом, мастерством и самое важное – непоколебимой волей и верой в победу, что достойно высокого признания.



В этот радостный вечер, счастливый победный час весь многонациональный народ Узбекистана по праву гордится вами.



Несмотря на то, что отборочные игры проходили в условиях сильной конкуренции, острой и напряженной борьбы, разного давления на нашу сборную, вы набрали необходимое количество очков и еще раз на деле доказали, на какие высокие достижения способна смелая и решительная молодежь Нового Узбекистана.



Ваше достойное участие в столь ответственном турнире чрезвычайно ценно для нас и как еще один большой практический результат огромного внимания, уделяемого в последние годы в стране спорту, в том числе самому массовому – футболу.



Уверен, что эта историческая победа еще сильнее сплотит наш народ на пути к благородным целям, станет источником вдохновения и примером для тысяч наших молодых людей, послужит дальнейшему укреплению международного авторитета Нового Узбекистана.



Верю, что, зарядившись энергией и духом славной победы, глубоко осознав высокую честь стать первыми и единственными представителями не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в США, Мексике и Канаде, вы проявите на его футбольных полях еще большую самоотверженность.



В этот праздничный день от себя лично и от имени всего нашего народа горячо поздравляю и выражаю искреннюю признательность вашим заботливым, требовательным и всегда поддерживающим вас наставникам, всем членам нашей национальной сборной, вашим родителям, непрестанно возносящим молитвы, мечтая о счастье и успехах для вас, ваших братьев, сестер и близких.



Поздравляю всех с этой незабываемой исторической победой – настоящим подарком нашему народу в священные дни Курбан хайита.



Продолжайте свой победный путь, дорогие мои дети!".

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