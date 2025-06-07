Глава МИД Узбекистана посетил Индию

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5-6 июня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов предпринял визит в Индию с целью участия в прошедшей в Нью-Дели 4-й министерской встрече Диалога «Центральная Азия – Индия» с участием министров иностранных дел Индии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе министерской встречи были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, технологий и других.

Также было проведено заседание Делового совета «Центральная Азия - Индия», которое было посвящено вопросам укрепления экономического партнерства и развития регионального сотрудничества.

В рамках пребывания в столице Индии глава МИД Узбекистана провел встречи с министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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