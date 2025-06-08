



Погода в Узбекистане на 9 июня



ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 июня, погода по прогнозам синоптиков: 8-9 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, усиление до 12-15 м/с, возможно с пыльным поземком. Температура ночью 20-22°, днем 33-35°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Назад | Наверх Печать статьи