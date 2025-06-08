



Глава Узбекистана провел переговоры с премьер-министром Пакистана



ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. В ходе беседы стороны обменялись поздравлениями по случаю наступления Курбан хайита, а также обсудили ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, ход реализации совместных проектов, провели обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи