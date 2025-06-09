В Ташкент прибыл глава правительства Словакии

ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в резиденции «Куксарой» встречу с прибывшим с официальным визитом в страну премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства и АПК, «зеленой» энергетики, цифровых технологий, фармацевтики, туризма, трудовой миграции и других.

По итогам переговоров были подписаны Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства и соглашения:

– о подготовке дипломатических кадров;

– о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства;

– о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия товаров;

– о взаимодействии в сфере регулирования энергетических рынков;

– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025-2026 годы;

– Программа сотрудничества в сфере стандартизации на 2025-2026 годы.

Также Президент Узбекистана и премьер-министр Словакии вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей.

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