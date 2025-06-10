Погода в Узбекистане на 11 июня

Погода в Узбекистане на 11 июня10.06.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июня, погода по прогнозам синоптиков:
10-16 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 33-35°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.