



Погода в Узбекистане на 11 июня



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июня, погода по прогнозам синоптиков: 10-16 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 33-35°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Назад | Наверх Печать статьи