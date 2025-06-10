Ташкент посетил глава Болгарии

ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с официальным визитом Президент Болгарии Румен Радев.

В рамках пребывания в Ташкенте глава Болгарии провел переговоры на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, миграции, текстильной, продовольственной, химической и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства и АПК, пищевой отрасли, геологии, искусственного интеллекта, цифровых технологий и IT, туризма и других.

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Румен Радев подписали Совместную декларацию о расширении двустороннего сотрудничества. В присутствии лидеров также состоялся обмен двусторонними документами, включая Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы и Соглашение об установлении отношений партнерства между городами Ташкентом и Софией.

В завершение узбекско-болгарских переговоров на высшем уровне в резиденции «Куксарой» состоялась церемония посадки дерева на Алее почетных гостей.

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