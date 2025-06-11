Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными делегациями

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 9-10 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с делегациями зарубежных стран и международных структур, пребывающими с визитом в стране в рамках участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума.

В частности, состоялись встречи с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф, премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком, заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыевым, делегацией США в составе помощника Государственного секретаря США Эрика Мейера, председателя Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, вице-президента Финансовой корпорации международного развития Брез Бетани, а также руководителей корпораций Boeing, FLS, Visa, NASDAQ, Air Products, Franklin Templeton, Morgan Stanlеy, Coca-Cola и многих других.

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