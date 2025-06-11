В Ташкенте состоялся исторический футбольный матч

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте была проведена заключительная игра в группе «А» третьего отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В поединке сошлись сборные Катара и национальная сборная Узбекистана по футболу, которая ранее в группе боролась с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и Северной Кореей. По итогам 9-го тура сборная набрала 18 очков и досрочно обеспечила себе участие в чемпионате мира в следующем году.

В ходе нынешней встречи узбекская сборная подтвердила мастерство и одержала верх над катарцами со счетом 3:0.

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