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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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В Ташкенте обсудили вопросы инвестиций в развитие Узбекистана
12.06.2025 07:35

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в Ташкенте в Международном конгресс-центре состоялась третья пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан.

В работе мероприятия приняли участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, руководители таких ведущих компаний и банков, как Masdar, Indorama, ACWA Power, Vision Invest, DataVolt, Veon, Boeing, Air Products, SpaceX, Meta, John Deere, Franklin Templeton, Suez, EDF, Total Energies, Voltalia, Orano, Linde, Claas, Sojitz, Bomi, OTP Bank, Goldwind, Çalik, Çengiz, Aksa, JBIС, а также представители международных организаций и финансовых институтов – Организации экономического сотрудничества и развития, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и Международной исламской торгово-финансовой корпорации.

Заседание было посвящено вопросам инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития Узбекистана.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые участники встречи!

Уважаемая госпожа Одиль Рено-Бассо!

Очень рад встретиться с вами на очередном заседании Совета иностранных инвесторов.

Вчера на Международном инвестиционном форуме мы детально обсудили вопросы дальнейшего развития нашей экономики, направления, имеющие стратегическое значение.

Сегодня мы посоветуемся с вами об обмене опытом, реализации ваших конкретных проектов, новых инициатив и предложений.

Наше дружеское общение в таком формате отличается практической результативностью и вносит неоценимый вклад в осуществление новых проектов.

Наши предыдущие встречи уже приносят свои плоды. Здесь я хочу привести несколько примеров.

Мы перешли на совершенно новый формат работы с международными финансовыми организациями и внедрили систему эффективного сотрудничества, нацеленного на конкретный результат. Европейский банк реконструкции и развития в прошлом году инвестировал в Узбекистан рекордную сумму – около 1 млрд долларов. Наша страна стала крупнейшим партнером банка в регионе.

Мы, несомненно, высоко ценим большой вклад госпожи Рено-Бассо в такие достижения. Еще раз выражаю вам свою признательность.

Также значительно усилилось сотрудничество международных финансовых организаций с частным сектором, направлены прямые инвестиции в ряд передовых предприятий. В частности, годовой объем совместных проектов частных компаний и банков превысил 1 млрд долларов.

Еще одно направление. Хочу подчеркнуть, что компании, участвующие сегодня в нашей встрече, запустили новые проекты в таких передовых областях – «зеленой» энергетике, переработке отходов, хранении электроэнергии, производстве «зеленого» водорода.

Ведущие компании, такие как «Acwa Power», «Masdar», «Linde», «Shanghai Environment» и «Total Energies», инвестировав более 8 млрд долларов, вносят большой вклад в развитие «зеленой» экономики.

В сферу цифровых технологий нашей страны также активно входят авторитетные компании с мировым именем. Приятно отметить, что компания «DataVolt» запустила проекты по созданию крупнейшего в регионе «зеленого дата-центра», а «Veon» – проекты по созданию мобильного суперприложения на базе искусственного интеллекта.

Такие проекты, несомненно, послужат прочным заделом на будущее.

Можно привести еще много таких примеров.

Я считаю это ярким проявлением высокого доверия иностранных инвесторов к нашим реформам и политике открытости.

Международная финансовая корпорация, компании “Ernst & Young”, “Dentons”, “Knauf” и TBC, входящие в наш Совет, внесли ряд предложений по дальнейшему совершенствованию национального законодательства на основе международных стандартов. Ваши новые инициативы и идеи нашли отражение в более 10 наших законах, указах и постановлениях.

В целом активность инвесторов, работающих в нашей стране, возросла, за последние два года было создано 5,5 тысячи новых предприятий с участием иностранного капитала. Их общее количество достигло 16 тысяч.

Дорогие друзья!

Мы готовились к сегодняшней встрече совершенно иначе. Общались с каждым отдельным зарубежным предприятием и из поступивших инициатив отобрали более 40. Инвесторы внесли предложения, в частности, по обеспечению устойчивости налогового законодательства, увеличению количества законов прямого действия, доли частного сектора в инфраструктуре.

Конечно, мы обязательно учтем их и серьезно поработаем по каждому с членами Совета. Мы объявили о том, что базовые ставки налогов для бизнеса не изменятся до 2028 года. В этом году запустили проекты государственно-частного партнерства почти на 4,5 млрд долларов в сфере дорог, транспорта, энергетики, водоснабжения и ирригации. Разрабатываются нормативно-правовые документы по переходу на международные стандарты финансовой отчетности и внедрению экологического, социального и корпоративного управления.

Поступило много заявок на подключение к электросетям. В этой связи, конечно, нам необходимо использовать самый передовой зарубежный опыт. Предлагаю создать при нашем Совете отдельную рабочую группу и разработать конкретные механизмы.

На основе поступивших предложений будут созданы дополнительные рабочие группы по совершенствованию законодательства о залоге, подготовке профессиональных кадров для иностранных компаний, улучшению корпоративного управления в местных компаниях, налоговому администрированию.

На прошлом заседании мы создали рабочие группы по наиболее актуальным направлениям повестки дня – цифровизации, ответственному ведению бизнеса и альтернативным инвестициям. Сегодня мы ознакомимся с их презентациями.

Еще один важный вопрос. За последний год работа нашего Совета резко активизировалась. При этом Секретариат Совета напрямую работает не только с Министерством инвестиций, но и другими министерствами и ведомствами, международными организациями и инвесторами. Было бы целесообразным повысить самостоятельность Секретариата и реорганизовать его в отдельное юридическое лицо.

Хотелось бы узнать ваше мнение об этом.

Дорогие друзья!

Очень рад нашему сегодняшнему плодотворному диалогу. Откровенно говоря, я ждал таких смелых и практических выступлений.

Каждое предложение и мнение будут детально рассмотрены. Наше правительство примет отдельную «дорожную карту».

Хочу еще раз подчеркнуть: мы строим Новый Узбекистан – страну, открытую для инвесторов, свободную, стабильную и надежную.

Мы последовательно продолжим начатые нами необратимые реформы.

Призываем вас не только инвестировать в нашу страну, но и стать настоящими участниками истории нашего успеха, неотъемлемой частью великого будущего, которое мы создаем.

Мы верим, что благодаря нашим совместным стремлениям и усилиям каждый проект станет ярким примером нашего плодотворного сотрудничества.

Желаю всем вам больших успехов на этом благородном пути."

УЗИНФОРМ

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