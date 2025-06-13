Глава государства провел встречи с зарубежными гостями

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с делегациями зарубежных стран и международных финансовых организаций, пребывающими с визитом в стране в рамках очередного, 3-го заседания Совета иностранных инвесторов в Ташкенте.

В частности, состоялись встречи с делегациями во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной, министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи, сопредседателем Узбекско-саудовского делового совета, председателем правления компании «ACWA Power» Мухаммадом Абунайяном, министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Султаната Оман Кайсом бин Мухаммадом аль-Юсуфом, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен,управляющим Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Нобумицу Хаяси, исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи, председателем совета директоров медиа-холдинга «Euronews» Педро Варгасом, а также главами ведущих китайских компаний China State Construction, China General Nuclear Power, CAMCE, Goldwind и ZTO Express, руководителями ряда ведущих компаний Европы, таких как Standard Chartered, International Hospitals Group, LVMH, Airbus.

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