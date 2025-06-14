



Погода в Узбекистане на 15 июня



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков: 14-16 июня по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.

16-19 июня текущего года на территорию Узбекистана ожидается вынос очень жаркого воздуха с юга.

16-17 июня по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области, 17-19 июня по остальной территории Узбекистана температура воздуха в дневные часы будет повышаться до 40-42 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 43-44 градусов.

По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. Назад | Наверх Печать статьи