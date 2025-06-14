



МИД Узбекистана выпустило заявление



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня ведомство внешней политики Узбекистана опубликовало заявление, в котором была выражена озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В нем говорится: "Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьёзную обеспокоенность в связи с военной операцией Израиля против Исламской Республики Иран, приведшей к человеческим жертвам и обострению ситуации на Ближнем Востоке.



Призываем все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.



Считаем тревожным риск дальнейшей эскалации, которая может повлечь за собой широкомасштабную конфронтацию.



Подтверждаем приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации конфликта." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи