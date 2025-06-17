Глава государства отбыл в Астану

ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Казахстан.

Целью поездки является участие в предстоящем сегодня в Астане втором саммите в формате «Центральная Азия – Китай», который будет посвящен вопросам развития регионального сотрудничества по всему спектру ключевых направлений.

На полях саммита Президент Узбекистана также проведет двустороннюю встречу с Председателем Китая Си Цзиньпином.

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