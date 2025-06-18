



Погода в Узбекистане на 19 июня



ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 июня, погода по прогнозам синоптиков: 18-19 июня текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого воздуха с юга. В дневные часы будет повышаться до 40-42°, по югу и пустынной зоне местами до 43-44°. По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, 19 июня в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с с пыльным поземком. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 25-27°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. Назад | Наверх Печать статьи