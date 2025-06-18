Глава Узбекистана принял участие в саммите в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в столице Казахстана 2-м саммите «Центральная Азия – Китай», в ходе которого обсуждались вопросы развития сотрудничества стран региона в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и стабильности, технологий, инвестиций, бизнеса, промышленности, инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи, экологии и охраны окружающей среды и других.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Казахстана уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за теплый прием и организацию на высоком уровне второго саммита «Центральная Азия – Китай».



Благодарю Председателя Китайской Народной Республики уважаемого господина Си Цзиньпина за твердую приверженность укреплению дружбы и сотрудничества с государствами региона.



Полностью поддерживаю ваши слова о том, что «Китай и страны Центральной Азии связывают многовековые узы дружбы и партнёрства, основанные на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимной выручке, стремлении к сближению и развитию высококачественного сотрудничества».



Хочу также присоединиться к сердечным поздравлениям и пожеланиям в ваш адрес в связи с недавно прошедшим днем рождения.



Уважаемые коллеги!



Поддерживаю повестку дня сегодняшней встречи и подготовленные документы, включая Астанинскую декларацию.



Приветствую запуск совместных центров по предупреждению опустынивания, сотрудничеству в области образования, борьбе с бедностью, а также платформы бесперебойной торговли Центральной Азии и Китая. Несомненно, эти механизмы будут способствовать расширению практического взаимодействия между нашими странами. Узбекистан намерен активно участвовать в организации и развитии их деятельности.



Уважаемые главы делегаций!



Как гласит китайская мудрость: «Тот, кто идет вперед вместе с друзьями, добьется большего».



После нашего первого исторического саммита в Сиане мы достигли серьезных результатов. Как было уже отмечено, создан Секретариат, который призван обеспечить многоуровневую координацию сотрудничества.



Действуют эффективные механизмы встреч и совещаний министров и экспертов по разным направлениям, формируется договорно-правовая база полномасштабного сотрудничества.



Анализ показывает рост совокупного товарооборота стран Центральной Азии с Китаем. В текущем году он достигнет отметки в 100 миллиардов долларов. А количество совместных предприятий и проектов превысит 10 тысяч.



На наш взгляд, развитию сотрудничества в этом формате способствуют, с одной стороны, процессы глубинной трансформации в самой Центральной Азии, которая превратилась в пространство доверия, добрососедства и партнерства. С другой – это неуклонная приверженность руководства Китая развитию дружественных отношений с соседними государствами и продвижению глобальной концепции «Пояса и пути».



В этой связи хотел бы изложить наше видение дальнейшего развития многостороннего сотрудничества.



Нынешняя встреча проходит в условиях заметного ухудшения международной обстановки.



Разрушительные конфликты набирают новую силу, усиливается взаимное недоверие между глобальными и региональными державами. Нарастание соперничества ведет к обострению напряженности, появлению новых вызовов и угроз безопасности и устойчивого развития.



Считаем неоправданным и недопустимым использование силовых методов для решения спорных международных вопросов и конфликтных проблем.



Полностью согласен с Вашими словами, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, что в проходящих конфликтах и войнах не будет победителей.



Убежден, что все споры и разногласия должны решаться исключительно путем дипломатических усилий – за столом переговоров, на основе принципа уважения суверенитета, норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.



Следует отметить, что в таких непредсказуемых условиях возрастают значение и роль региональных механизмов, способных консолидировать страны для обеспечения более устойчивой системы международных отношений.



В этой связи считаю историческим событием принятие сегодня Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Этот документ станет общим вкладом в обеспечение региональной стабильности. В развитие Договора важно принять Концепцию нашего долгосрочного партнерства с включением в нее конкретных механизмов и проектов.



Торговое, инвестиционное и технологическое партнерство выступает мощным локомотивом в реализации стратегий социально-экономического развития всех стран Центральной Азии.



Приведу лишь один пример. На основе передового опыта Китая в нашей стране реализованы десятки крупных проектов, направленные на развитие индустриального потенциала и социальной инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах страны.



Подчеркну: сопряжение растущего потенциала стран Центральной Азии и индустриального лидерства Китая должно привести к образованию общего пространства больших возможностей с эффективными механизмами обмена знаниями и трансфера технологий.



Уверен, что скорейшее принятие Программы нового экономического партнерства станет еще одним практическим шагом в данном направлении. Для наполнения данной Программы конкретикой, формирования портфеля проектов по расширению взаимной торговли и инвестиций предлагаем учредить Межрегиональный совет по торговле и инвестициям на уровне заместителей премьер-министров наших стран. Первую встречу готовы провести в Узбекистане до конца этого года.



В целях стимулирования торговых связей выступаем за организацию многосторонней торговой платформы «Электронный Шелковый путь» в рамках «Цифрового Пояса и пути».



Актуальным считаю создание Регионального центра промышленной стандартизации и сертификации в Ташкенте, который будет заниматься вопросами сближения регламентов и стандартов, сертификацией экспортной продукции по китайским требованиям.



Предлагаю также принять отдельную «дорожную карту» трансфера технологий с вовлечением бизнеса, ведущих исследовательских институтов и инженерных центров.



Эффективному раскрытию экономического потенциала наших стран будет способствовать усиление индустриальной и инфраструктурной взаимосвязанности.



В этих целях предлагаю разработать долгосрочную стратегию «Индустриальный и инфраструктурный пояс «Центральная Азия – Китай». Речь идет о создании системы взаимосвязанных промышленных кластеров, технопарков и логистических хабов с привлечением китайских инвестиций, технологических и научных решений.



Кроме того, министрам энергетики следует внимательно изучить вопросы сопряжения энергетических систем стран Центральной Азии и Китая, включая реализацию мегапроекта строительства высоковольтной линии электропередачи.



Особую актуальность приобретает вопрос внедрения эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты регионального значения. Отмечу, что действующие сегодня международные механизмы, несомненно, играют важную роль, однако полностью не покрывают инвестиционные потребности региона. По оценкам экспертов, дефицит капиталовложений в инфраструктурное развитие Центральной Азии исчисляется сотнями миллиардов долларов.



В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность учреждения Фонда развития «Центральная Азия – Китай», который мог бы стать эффективной платформой для продвижения инфраструктурных инициатив.



Другим приоритетным направлением является развитие транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Китая.



Считаем, что запуск строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является важным элементом новой системы транспортных и транзитных коммуникаций на Евразийском пространстве.



Надеемся на поддержку реализации проекта Трансафганской железнодорожной магистрали, который откроет широкие возможности для всех наших стран и позволит соединить Китай через наш регион с Южной Азией.



В интересах выработки общего видения перспектив в этой стратегической сфере считаю необходимым поручить нашим транспортным ведомствам сформировать экспертные группы для проведения полевых исследований, изучения возможностей модернизации логистической инфраструктуры и реализации пилотных проектов транспортировки грузов по альтернативным коридорам.



По результатам их работы к нашей следующей встрече должны быть выработаны конкретные и обоснованные предложения для формирования единой карты транспортных коридоров и современной транзитной инфраструктуры.



Один из серьезных вызовов устойчивому развитию всех наших стран – это последствия климатических изменений.



Убежден, что широкое внедрение передового китайского опыта в регионе позволит снизить риски и значительно повысить эффективность мер в сфере «зеленой» повестки и охраны окружающей среды.



В этой связи важно ускорить принятие и как можно скорее приступить к реализации Программы «зеленого» развития до 2030 года.



Предлагаем также учредить Экологический альянс в нашем формате для диалога и партнерства в сфере борьбы с опустыниванием, восстановления деградированных земель, повышения биоэкологической устойчивости в засушливых и пустынных зонах.



Отмечу, что, используя китайский опыт и методологию, мы можем реализовать пилотные проекты в регионе, включающие комплексное озеленение и создание питомников, развитие биоинженерии, станций биомониторинга, а также социально-образовательные программы.



Отдельно хотел бы остановиться на возможностях сотрудничества в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Именно эти направления сегодня выступают драйверами долгосрочного роста, определяя конкурентоспособность национальных экономик.



Китай традиционно занимает ведущие позиции в этом направлении, лидируя в развитии интеллектуальных систем. Убежден, что создание Сети взаимно интегрированных банков больших данных и процессинговых центров, действующих на основе искусственного интеллекта и бесшовных, трансграничных электронных каналов, позволит сформировать устойчивую цифровую инфраструктуру экономического взаимодействия.



Считаем также востребованным строительство Цифровой трассы волоконно-оптической линии связи «Центральная Азия – Китай» вдоль основных энергетических и транспортных маршрутов.



Это создаст основу для дальнейшего продвижения онлайн-торговли, «умной» логистики, облачных технологий и искусственного интеллекта – всех направлений цифровой повестки, закрепленных в Сианьской декларации.



Наш бесценный актив – это общее стремление к взаимообогащению культур и сближению наших народов. Именно на эти цели направлены принимаемые сегодня Инициатива по облегчению взаимных поездок и Программа культурно-гуманитарных мероприятий.



Опираясь на принцип уважения многообразия культур, наше сотрудничество открывает миллионам людей новые возможности межкультурного обмена.



Предлагаем создать единый цифровой портал «Культурное наследие Шелкового пути». Он объединит историко-культурные ресурсы стран Центральной Азии и Китая с доступом к нему исследователей, студентов, туристов и представителей креативной индустрии.



Целесообразно также формирование общей научно-образовательной платформы посредством разработки программы сотрудничества в области профессионального образования, проведения форумов ректоров университетов, встреч руководителей академий наук и научно-исследовательских центров.



Среди ключевых приоритетов должно оставаться взаимодействие в сфере безопасности. Предлагаю запустить рабочие многосторонние механизмы обмена информацией по линии специальных служб и советов безопасности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и киберпреступностью.



Серьезную обеспокоенность вызывает снижение внимания международного сообщества к проблемам Афганистана, который для нас – не просто сосед, а неотъемлемая часть общего историко-культурного и экономического пространства.



Считаю, что Китай и страны Центральной Азии как традиционные партнеры Афганистана с богатым опытом взаимодействия имеют все возможности для содействия его восстановлению и вовлечению в региональные интеграционные процессы. В этой связи предлагаем в рамках нашего формата учредить Группу высокого уровня по рассмотрению данных вопросов и провести ее встречу в приграничном Термезе с участием представителей Афганистана.



Уважаемые коллеги!



Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов представителю Китайской Народной Республики господину Сунь Вэйдуну на посту генерального секретаря постоянно действующего Секретариата нашего диалога.



В завершение своего выступления подчеркну: Узбекистан привержен открытому диалогу, расширению прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества в формате «Центральная Азия – Китай».



Уверен, что такое партнерство будет служить благополучию и процветанию наших стран и народов."

По итогам заседания главы государств подписали Астанинскую декларацию и Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Также был принят пакет межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, состоялась церемония запуска центров сотрудничества по борьбе с бедностью, опустыниванием, взаимодействию в области образования, а также платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли.

В рамках пребывания в Астане глава Узбекистана также провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином, с которым обсудил актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

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