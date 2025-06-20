Делегация Узбекистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, пребывающий с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах во главе представительной делегации, провел ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов ОАЭ.

В частности, состоялись встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлом Мохамедом Аль Мазруи, министром инвестиций ОАЭ Мухаммадом Хасаном Аль Сувайди, управляющим директором Суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) шейхом Хамедом бин Заидом Аль Нахайяном и представителями ведущих эмиратских компаний.

В рамках визита делегации в Дубае был проведен двусторонний бизнес-форум, посвященный вопросам развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, инфраструктуры и других.

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