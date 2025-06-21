



Погода в Узбекистане на 22 июня



ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков: 21-22 июня по предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 38-40°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь по Устюрту возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°, по Устюрту 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в отдельных районах ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. Назад | Наверх Печать статьи