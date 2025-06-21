Делегация Узбекистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня в рамках визита в Азербайджан министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов принял участие в прошедших в Баку мероприятиях, направленных на развитие и углубление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

В частности, в рамках деловой программы состоялось 14-е заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой и 3-й Форум регионов Узбекистана и Азербайджана, в котором приняли участие свыше 50 представителей бизнес-кругов двух стран.



По итогам встреч и переговоров были приняты Совместный план мероприятий по увеличению объема двусторонней торговли, Программа промышленной кооперации на 2025-2026 годы, утвержден двухлетний график взаимных торговых миссий и другие инициативы.



Также будут открыты торговые дома и шоу-румы в Ташкенте и Баку, создан Совет предпринимателей двух стран и приняты меры по развитию межрегиональных транспортных коридоров, сотрудничеству в области шелководства, хлопководства и молочной переработки.

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