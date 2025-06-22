Ташкент посетила делегация Эксимбанка КНР

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня в ведомстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана была проведена встреча с делегацией во главе с председателем правления Экспортно-импортного банка Китая Чен Хуайюй.

На повестку дня было вынесено обсуждение хода реализации текущих договоренностей и перспектив совместной работы над новыми направлениями, включая проекты строительства объектов гидроэнергетики, проекты, способствующие устойчивому развитию аграрного сектора и модернизации транспортной сети.

По итогам переговоров было подписано заемное соглашение на сумму 500 млн долларов в сфере телекоммуникаций.

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