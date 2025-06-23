Глава МИД Узбекистана посетил Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 22 июня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов завершил двухдневный визит в Турцию, предпринятый с целью участия в прошедшем в Стамбуле заседании 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которое было посвящено вопросам обеспечения безопасности и укрепления стабильности в условиях напряженной международной обстановки.

На полях форума глава МИД Узбекистана провел встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Хашимитского Королевства Иордания Айманом Сафади, министром юстиции, конституционных и религиозных вопросов Мозамбика Мэтью Сэйзом, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, министром иностранных дел Сирии Асаадом Хассаном Аль-Шайбани, советником по иностранным делам Бангладеш Тухидом Хосейном, сенатором, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

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