Ташкент посетила делегация Малайзии

ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев провел встречу с пребывающей с официальным визитом в Ташкенте делегацией Малайзии во главе с заместителем премьер-министра, министром по вопросам энергетического перехода и трансформации водных ресурсов Фадиллахом бин Юсуфом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, транспорта и связи, инноваций, «зеленой» энергетики, нефтегазовой и химической отрасли, геологии, управления водными ресурсами, электроники и индустрии полупроводников, здравоохранения, подготовки кадров, развития паломнического туризма и других.

В рамках визита делегации Малайзии в столице Узбекистана сегодня будет проведен двусторонний бизнес-форум.

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