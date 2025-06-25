



В Улан-Баторе проведены узбекско-монгольские переговоры на высшем уровне



НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня пребывающий с государственным визитом в Монголии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Государственном дворце Монголии переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В ходе встречи в верхах президенты обсудили вопросы дальнейшего развития диалога обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, геологоразведки, освоения месторождений сырьевых ресурсов, туризма и других. По итогам саммита были подписаны Совместная декларация об установлении отношений всеобъемлющего партнерства,

соглашения о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, в области высшего образования, в области горнодобывающей промышленности, в сфере охраны окружающей среды, в предотвращении и борьбе с преступностью, в области здравоохранения и медицинской науки, в области физической культуры и спорта;

Протокол о сотрудничестве между архивными ведомствами двух стран;

программы сотрудничества между Министерством инвестиции, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством экономики и развития Монголии, между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы, между Министерством культуры Республики Узбекистан и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии на 2025-2028 годы;

План сотрудничества между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства;

План действий между Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии в сфере экотуризма. Вечером первого дня визита главы государств приняли участие в совместном концерте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи