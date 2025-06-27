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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил работников СМИ
27.06.2025 09:44

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы печати и СМИ с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас, уважаемые журналисты, почтенные ветераны, все творческие и технические работники, с честью несущие свою миссию в обновляющихся средствах массовой информации Нового Узбекистана – в печати, на телерадиоканалах, в интернет-изданиях, издательских и полиграфических предприятиях, информационных службах и платформах – с сегодняшним профессиональным праздником.

Мы все как никогда ощущаем и осознаем, какое большое значение, роль и влияние приобретают средства массовой информации в нынешнем чрезвычайно сложном и нестабильном мире, в условиях стремительно меняющихся глобальных общественно-политических процессов.

Нелегкий труд журналистов, наполняющих обширное медиапространство объективной и достоверной информацией и решительно отстаивающих национальные интересы, думаю, можно по праву сравнить с доблестью защитников священных рубежей Родины.

Для меня большая честь в этот знаменательный день от имени нашего народа выразить глубокое уважение и самые добрые пожелания всем работникам средств массовой информации, которые своим талантом и профессиональным мастерством вносят достойный вклад в осуществляемые в стране исторические преобразования.

Уважаемые работники средств массовой информации!

Как говорил наш выдающийся просветитель-джадид Хожи Муин, «История печати – это часть истории эпохи Возрождения».

Продолжая славные традиции, заложенные великими предками, в последние годы мы придаем приоритетное значение последовательному развитию средств массовой информации как важному условию и принципу демократического общества.

Благодаря такому подходу в наше медиапространство ускоренно внедряются передовые проекты и технологии, новые имущественные отношения. В республике действует около 2 400 средств массовой информации, из которых 65 процентов приходится на долю негосударственного сектора, становится все больше частных изданий, телерадиоканалов, интернет-ресурсов, число пользователей которых выросло с 14,7 миллиона до 32,7 миллиона, ширятся ряды создателей информационных контентов, что, несомненно, служит повышению потенциала страны в медиасфере.

На пути развития национального медиаконтента поддержка деятельности особенно молодых творческих работников, независимых студий и продюсерских центров создает основу для появления в виртуальном пространстве качественных и конкурентоспособных проектов.

В нашей стране осуществляется значимая работа по обеспечению конституционных прав граждан в информационной сфере и исполнения законов о свободе печати и слова. Мы уделяем особое внимание гармоничному воспитанию наших детей – хозяев будущего, в том числе их защите от вредоносной информации.

Важным шагом в этом направлении стало освобождение национальных контентов и, в частности, издательской продукции для детей, до 2030 года от налога на прибыль, установление социального налога в размере 1 процента, внедрение порядка возврата налога на добавленную стоимость.

В продолжение такой работы недавно мы создали Центр развития детского контента. Заслуживает внимания, что центр уже начал практическую деятельность, направленную на воспитание молодого поколения в духе национальных ценностей, его приобщение к благородным идеалам и просвещению.

Следует отметить также, что на обсуждение общественности вынесен проект закона о защите прав пользователей онлайн-платформ и веб-сайтов.

Сегодня интенсивно развиваются технологии искусственного интеллекта, открываются большие возможности для журналистики, что указывает на необходимость организации нашей работы в сфере в соответствии с требованием времени.

Отрадно, что в последние годы в стране формируется новое поколение журналистов, самоотверженных и патриотичных, настоящих профессионалов, глубоко овладевающих иностранными языками, IT.

Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать для решения таких актуальных задач, как обеспечение в средствах массовой информации объективности и верховенства закона, повышение профессиональных знаний и мастерства, освоение современных методов распространения информации, формирование среди населения информационной, дискуссионной и диалоговой культуры, борьба с различными негативными явлениями, коррупцией в обществе.

Дорогие друзья!

Учитывая предложения журналистов и творческих коллективов страны в этом году впервые Национальная премия «Олтин калам» вручается 27 июня – в День работников печати и средств массовой информации.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю всех победителей конкурса и работников сферы, удостоенных высоких государственных наград, которые сегодня будут вручены им в вашем присутствии в торжественной обстановке.

Убежден, что в будущем каждый из вас создаст свою школу опыта и мастерства и внесет еще больший вклад в развитие национальной журналистики.

Достойная оценка нелегкого труда работников средств массовой информации, поддержка творческих коллективов, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала сферы, несомненно, и впредь будут приоритетными направлениями государственной политики в Новом Узбекистане.  

Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником.

Здоровья и успехов вам в вашем ответственном и славном труде, дорогие мои!".

УЗИНФОРМ

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