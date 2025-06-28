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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС в Минске
28.06.2025 07:48

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в столице Беларуси очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, промышленной кооперации, инфраструктуры, цифровизации, транспорта и логистики, экологии и охраны окружающей среды и других.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Хочу присоединиться к словам признательности в адрес Президента Республики Беларусь уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко за традиционно радушный прием и высокий уровень организации сегодняшней встречи.

Со своей стороны, также отмечу плодотворное председательство белорусской стороны в Евразийском экономическом союзе, в период которого заметно активизировалось многостороннее практическое взаимодействие.

Сегодня в выступлениях моих коллег прозвучали оценки складывающейся непростой ситуации в мировой экономике. Мы в Узбекистане в полной мере ощущаем негативное влияние последствий усиления протекционизма и санкционной политики, нарушения торгово-логистических цепочек и сокращения инвестиционной активности зарубежных партнеров.

Отмечу, что дальнейшее расширение и углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС – нашими естественными и традиционными партнерами – является одним из приоритетных направлений нашей внешнеэкономической политики.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем моим коллегам за поддержку и активное участие ваших делегаций в работе прошедших с начала этого года в Узбекистане Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» и четвертого Ташкентского инвестиционного форума.

По итогам этих мероприятий были достигнуты важные договоренности, определены новые направления и перспективные проекты кооперации. Мы намерены расширять эти площадки, вовлекая в них все больше ведущих компаний и финансовых групп наших стран.

Уважаемые участники мероприятия!

Хочу коротко проинформировать вас о развитии многостороннего сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

За четыре года взаимодействия в статусе государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Союза увеличился на 80 процентов и по итогам прошлого года составил 18 миллиардов долларов. С удовлетворением отмечу расширение номенклатуры торговых операций прежде всего за счет поставок промышленной продукции. Количество совместных предприятий и проектов выросло втрое.

В марте этого года успешно проведено четвертое заседание совместной Рабочей группы, по итогам которого выработаны согласованные меры по поэтапному устранению технических барьеров, углублению промышленной кооперации и стимулированию деловых инициатив.

Мы приступили к реализации нового трехлетнего Плана, охватывающего порядка 40 конкретных мероприятий.

Узбекистан также активно участвует в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как «Евразийский агроэкспресс», развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка.

В апреле завершили все процедуры и присоединились к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития. Совместно с банком прорабатывается перспективный портфель проектов модернизации инфраструктуры, в сфере металлургии, текстильной, химической и других стратегических отраслях.

Уважаемые коллеги!

Хотел бы обозначить наше видение ключевых направлений дальнейшего развития партнерства с ЕАЭС.

Мы придаем важное значение формированию благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота.

Узбекистан в полном объеме выполняет все договоренности, связанные с обеспечением действия зоны свободной торговли между нашими странами.

Считаем необходимым ускорить экспертную проработку целого ряда наших предложений, направленных на упрощение процедур и сближение систем технического регулирования торговых операций.

Мы также заинтересованы в подключении к таким инструментам и механизмам поддержки торговли, как цифровая система технического регулирования и экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, Евразийская перестраховочная компания. Это заметно облегчит условия для нашего бизнеса, обеспечит благоприятные условия взаимного доступа на товарные рынки.

С учетом интенсивного развития современных информационных технологий и искусственного интеллекта считаем перспективным многостороннее сотрудничество в сфере цифровизации.

Предлагаем принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях.

Хотел бы также отметить возможность участия Узбекистана в единой интегрированной информационной системе пунктов пропуска. Это прежде всего позволит ускорить прохождение границ, обеспечить эффективность мониторинга и прозрачность всех процедур.

С технической стороны мы готовы активно участвовать в таких проектах.

Для стимулирования развития кооперационных связей предлагаем расширить практическое сотрудничество в рамках запущенных программ поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках совместных мероприятий с Деловым советом ЕАЭС.

Заинтересованы в использовании возможностей механизма финансовой поддержки проектов промышленности и платформы Евразийской сети промышленной кооперации и трансфера технологий.

В области обеспечения продовольственной безопасности важно объединить усилия в выработке мер, направленных на расширение возможностей для сотрудничества сельхозпроизводителей. Речь идет прежде всего о реализации нашей инициативы о принятии Программы агрокооперации Узбекистана со странами ЕАЭС, предусматривающей внедрение передовых технологий, упрощение правил перемещения сельскохозяйственных товаров, эффективное функционирование и расширение «зеленого» коридора.

С партнерами по ЕАЭС мы ведем активную работу по упрощению процедур и повышению мобильности трудовых ресурсов. В этой связи предлагаем провести экспертные консультации по вопросам сближения профессиональных стандартов и квалификационных требований в наиболее востребованных отраслях на рынке труда.

Если коллеги поддержат, мы также подключимся к интегрированной платформе «Работа без границ», запущенной в рамках Организации.

Уважаемые главы делегаций!

В заключение хочу еще раз подтвердить нашу приверженность расширению практического сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Уверен, что участие Узбекистана в отмеченных многосторонних программах и проектах будет служить укреплению экономического партнерства и способствовать устойчивому развитию наших стран в современных условиях."

Во встрече, прошедшей под председательством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, также принимали участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, в статусе наблюдателя – Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан (направил видеопослание), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. В качестве гостей приняли участие наследный принц Абу-Даби Шейх Халид Аль-Нахаян, первый заместитель премьер-министра Монголии Нам-Осорын Учрал и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На полях саммита глава Узбекистана также провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

УЗИНФОРМ

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