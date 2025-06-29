Глава Узбекистана провел разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе беседы глава государства поздравил главу Народного собрания Туркменистана с 68-летием, пожелал ему крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и процветания братского Туркменистана.

Кроме того, стороны обсудили ключевые аспекты двусторонней повестки дня по приоритетным направлениям сотрудничества.

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