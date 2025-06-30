



Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Италии



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. В ходе переговоров министры обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, провели обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и мировой политики, представляющим взаимный интерес, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей и подготовки к предстоящим совместным мероприятиям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи