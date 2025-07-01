Погода в Узбекистане на 2 июля

Погода в Узбекистане на 2 июля01.07.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июля, погода по прогнозам синоптиков:
2 июля по северу, югу и пустынной зоне республики, 3-5 июля по большей части территории температура воздуха будет повышаться до 40-43°, по югу и пустынной зоне местами до 44-46°.
По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, 3-5 июля в отдельных районах с порывами
до 20-25 м/с, местами с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 37-39°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 39-44°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 40-45°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.