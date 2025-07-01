Погода в Узбекистане на 2 июля

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июля, погода по прогнозам синоптиков:

2 июля по северу, югу и пустынной зоне республики, 3-5 июля по большей части территории температура воздуха будет повышаться до 40-43°, по югу и пустынной зоне местами до 44-46°.

По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, 3-5 июля в отдельных районах с порывами

до 20-25 м/с, местами с пыльным поземком.