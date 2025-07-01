Делегация Узбекистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июня делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым приняла участие в прошедшем в Баку очередном раунде узбекско-азербайджанских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей глав ведомств.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

УЗИНФОРМ