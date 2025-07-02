



Глава Узбекистана отбыл в Азербайджан с трехдневным визитом



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным государственным визитом в Азербайджанскую Республику. Поездка предпринята по приглашению главы Азербайджана Ильхама Алиева с целью обсуждения на высшем уровне ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран, а также участия в предстоящем 3-4 июля в городе Ханкенди 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи