В Баку прошли узбекско-азербайджанские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля пребывающий с трехдневным государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел резиденции «Загульба» переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы двух государств в узком составе и в рамках 2-го заседания Высшего межгосударственного совета обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, банков и финансов, транспорта и коммуникаций, электроэнергетики и других.

По итогам переговоров были приняты:

Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета;

«Дорожная карта» по реализации Договора о союзнических отношениях на 2025-2029 годы;

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки, профессионального и высшего образования;

Программа промышленной кооперации на 2025–2026 годы;

Программа по доведению товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году;

План практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2025-2027 годы;

План мероприятий по реализации сотрудничества в сфере социальной защиты на 2025-2027 годы;

Протокол о сотрудничестве в области судоходства и судостроения;

соглашения об установлении побратимских отношений между Ташкентской областью и городом Сумгаит, между городами Навои и Габала.

Также в этот день главы двух государств провели встречу с журналистами, провели торжественные церемонии закладки в Баку парка «Узбекистан» и нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане, ознакомились с деятельностью курортного комплекса “Sea Breeze”.

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