В Баку прошли узбекско-азербайджанские переговоры в верхах

В Баку прошли узбекско-азербайджанские переговоры в верхах03.07.2025 08:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля пребывающий с трехдневным государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел резиденции «Загульба» переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Главы двух государств в узком составе и в рамках 2-го заседания Высшего межгосударственного совета обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, банков и финансов, транспорта и коммуникаций, электроэнергетики и других.
По итогам переговоров были приняты:
- Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета;
- «Дорожная карта» по реализации Договора о союзнических отношениях на 2025-2029 годы;
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки, профессионального и высшего образования;
- Программа промышленной кооперации на 2025–2026 годы;
- Программа по доведению товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году;
- План практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2025-2027 годы;
- План мероприятий по реализации сотрудничества в сфере социальной защиты на 2025-2027 годы;
- Протокол о сотрудничестве в области судоходства и судостроения;
- соглашения об установлении побратимских отношений между Ташкентской областью и городом Сумгаит, между городами Навои и Габала.
Также в этот день главы двух государств провели встречу с журналистами, провели торжественные церемонии закладки в Баку парка «Узбекистан» и нового здания посольства Узбекистана в Азербайджане, ознакомились с деятельностью курортного комплекса “Sea Breeze”.
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