Продолжается визит главы Узбекистана в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках второго дня трехдневного государственного визита в Азербайджан посетил в Баку Аллею Почета – мемориальное место упокоения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле, а также посетил Парк Победы и почтил память павших патриотов Азербайджана.

В продолжение визита глава Узбекистана посетил город Физули, после чего отправился в город Ханкенди где вместе с Президентом Азербаджана ознакомился с работой совместной швейной фабрики, а также принял участие в культурных мероприятиях саммита Организации экономического сотрудничества.

На поялх саммита глава Узбекистана провел встречу с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллой Абдулом Гани Барадаром, с которым обсудил вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сефрах экономики, торговли, энергетики, транспорта и логистики, инфраструктуры, производства строительных материалов, переработки сельскохозяйственной продукции, добывающей, текстильной и фармацевтической отраслях и других.

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