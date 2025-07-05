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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
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Глава Узбекистана принял участие в саммите ОЭС в Ханкенди
05.07.2025 06:36

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в рамках трехдневного государственного визита в Азербайджан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в городе Ханкенди 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Очень рад встрече с вами на древней земле Карабаха, в прекрасном городе Ханкенди, воплотившем в себе уникальное историческое и культурное наследие.

Мы как настоящие народы-братья искренне радуемся тому, что сегодня этот регион в полном смысле слова превращается в пространство созидания и мира.

Выражаю глубокую признательность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Алиеву за теплый прием на этой земле и проведение саммита Организации экономического сотрудничества на высоком уровне.

По итогам нашего исторического саммита в Ташкенте были достигнуты значительные успехи в укреплении институционального потенциала Организации, установлении сотрудничества в новых направлениях.

Пользуясь случаем, хочу особо отметить плодотворное председательство в Организации Республики Казахстан.

Мы также рады, что после продолжительного перерыва в нашем форуме принимает участие делегация временного правительства Афганистана. Мы рассматриваем соседний Афганистан как неотъемлемую часть региона нашей Организации, важного участника процессов широкомасштабного экономического сотрудничества и транспортной взаимосвязанности и всесторонне поддерживаем.

Уважаемые участники заседания!

Сегодняшний саммит проходит в сложных условиях, когда все мировое сообщество переживает острейший кризис.

Особенно то, что большинство конфликтов и противоречий происходит именно в регионе нашей Организации, является ярким тому подтверждением. События последних месяцев в Южной Азии и на Ближнем Востоке у всех нас вызывают серьезную обеспокоенность.

Кризис международного права и глобальных институтов безопасности еще более ослабляет диалог и сотрудничество, открывая широкий путь применению силы. Военные действия против Исламской Республики Иран, являющейся членом нашей Организации, создали угрозу вовлечения в пучину войны всего региона и возникновения очага масштабной экологической катастрофы.

Мы поддерживаем достигнутое между Ираном и Израилем соглашение о прекращении огня, расцениваем это решение как важный шаг к смягчению напряженности в регионе и восстановлению безопасности. Убежден, что оно создаст прочную основу для разрешения всех проблем посредством дипломатии и конструктивных переговоров.

Принимая во внимание, что нераспространение и сдерживание применения оружия массового поражения является самым актуальным вопросом международной безопасности, вновь призываем мировое сообщество расширить географию зон, свободных от ядерного оружия.

Следует подчеркнуть, что достижение мира и стабильности на Ближнем Востоке невозможно без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.

Мы выступаем за прекращение военных действий в секторе Газа, устранение препятствий для гуманитарной помощи населению, страдающему от голода и нечеловеческих условий, создание независимого государства Палестина в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций.

Уважаемые участники саммита!

Основой мира и развития является прежде всего экономическое сотрудничество. Поэтому партнерство в рамках нашей Организации сегодня не только естественно, но и имеет важное стратегическое значение.

Согласно повестке нашего заседания, хочу обратить ваше внимание на ряд вопросов.

Прежде всего необходимо определить приоритетные направления развития нашей Организации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В этом плане нам нужно принять концепцию «Стратегические цели экономического партнерства – 2035». Кроме традиционных направлений, таких как торговля, инвестиции, транспорт, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, экология, туризм и образование, в документе следует уделить особое внимание укреплению сотрудничества в сферах инноваций, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Для нашей Организации особенно актуальны вопросы упрощения торговли товарами и услугами, поэтапного устранения технических и нетарифных барьеров, развитие электронной коммерции.

Обратите внимание: в настоящее время взаимная торговля между нашими странами остается на низком уровне. В 2024 году её показатель составил 95 миллиардов долларов, или 10 процентов от общего внешнего товарооборота наших государств.

С целью обсуждения стратегических вопросов в этом направлении и согласования Соглашения об упрощении торговли выступаем с предложением о проведении в этом году в Ташкенте встречи министров торговли.

Кроме того, актуально создание системы «зеленых коридоров» для оперативного обмена информацией о торговле сельскохозяйственной продукцией и ее беспрепятственной поставки.

Чтобы вывести на новый уровень наше инвестиционное сотрудничество, сформировать более прозрачную и привлекательную инвестиционную среду, мы выступаем с инициативой о принятии долгосрочной программы «Экоинвест». Считаем, что главной целью программы должно стать широкое привлечение частных инвесторов, банков и международных финансовых институтов к перспективным проектам в нашем регионе.

Еще одно приоритетное направление. Последние геополитические события вновь показали, насколько высок риск сбоя международных логистических цепочек, а также стратегическое значение формирования альтернативных транспортных коридоров.

Важным событием стал запуск в прошлом году проекта железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В будущем эта магистральная сеть будет сопряжена с Трансафганским коридором, что позволит эффективно соединить транзитные сети в нашем обширном регионе.

Считаем, что настало время приступить к практической реализации инициативы о создании Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания на системной основе работы по цифровизации транспортно-логистической сферы, и выступаем за активизацию переговоров на уровне экспертов.

Нашими актуальными задачами являются открытие новых авиамаршрутов в регионе, внедрение инновационных форматов сотрудничества между авиакомпаниями, разработка интегрированных маркетинговых стратегий между сферами туризма и авиации. Для обсуждения этих вопросов предлагаем провести в Самарканде форум национальных авиакомпаний.

В сфере туризма мы располагаем достаточным потенциалом, чтобы в перспективе удвоить поток туристов. Разработка «дорожной карты» по расширению туристических услуг в рамках Организации послужит достижению этой благородной цели.

Хочу обратить ваше внимание на еще один вопрос.

Важно объединить стремления и усилия наших государств в вопросах глобальной климатической повестки. Мы решительно поддерживаем полную реализацию обязательств и договоренностей, достигнутых на успешно прошедшем в Баку глобальном климатическом саммите COP-29.

Предлагаем в рамках Организации разработать трансграничную «зелёную программу» по созданию лесов и рекреационных зон в пустынных зонах.

Уважаемые главы делегаций!

Мы положительно оцениваем работу Комитета высокого уровня, направленную на совершенствование деятельности нашей Организации. Думаю, вы поддержите мое предложение поручить Комитету до следующего саммита разработать конкретные предложения и рекомендации по реформированию деятельности Организации.

Реформы послужат развитию нашего сотрудничества на новом уровне, дальнейшему укреплению авторитета Организации на международной арене, совершенствованию её деятельности в соответствии с актуальными требованиями времени.

Уверен, что сегодняшний саммит придаст достойный импульс реализации наших больших намерений и планов и откроет новый этап в нашем многогранном практическом сотрудничестве.

Благодарю за внимание."

На полях саммита была проведена встреча главы Узбекистана с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

По завершении мероприятий саммита глава государства отбыл в Ташкент.

УЗИНФОРМ

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