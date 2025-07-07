



Исполнилось 33 года со дня образования Совета командующих Пограничными войсками СНГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. Совет командующих Пограничными войсками уже больше трех десятилетий является органом Совета глав государств СНГ по вопросам охраны внешних границ государств-членов и обеспечения стабильного положения на них, сообщает Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками.



Принимая 6 июля 1992 года решение об образовании Совет командующих Пограничными войсками, Совет глав государств СНГ исходил из необходимости координации деятельности по укреплению и надежной охране внешних границ государств – участников СНГ, а также дальнейшего поиска новых форм взаимодействия пограничных войск стран Содружества.



Прошедшие годы доказали правильность такого решения. Результатом последовательной работы Совет командующих является достигнутый сегодня беспрецедентный уровень доверия между пограничными ведомствами, который позволяет организовывать эффективное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной миграцией, наркотрафиком. В том числе это достигается путем проведения совместных специальных пограничных операций, совместных командно-штабных учений и тренировок.



За эти годы Советом командующих Пограничными войсками налажены тесные партнерские связи с международными и региональными организациями, осуществляющими деятельность в сфере обеспечения безопасности, что позволяет координировать и консолидировать действия государств Содружества по противодействию вызовам и угрозам, способствующим дестабилизации обстановки вблизи их внешних границ.



Не менее важным является наличие единого подхода руководителей и сотрудников пограничных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств к вопросам сохранения традиций пограничной службы, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, чествования ветеранов-пограничников. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи