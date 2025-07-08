



Президенты РУз и РФ обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества



ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере.



Отмечена важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.



В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.



Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи