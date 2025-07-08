В Ташкент прибыл новый посол Индонезии

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Индонезии Сити Рухаини Жухаятин.

В ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Сити Рухаини Жухаятин сменила в должности Сунарио Картадината, который работал в Ташкенте с весны 2019 года.

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