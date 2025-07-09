



МСД подвел итоги проведенного мониторинга международных автомобильных дорог ЦА



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с решением глав правительств Содружества Независимых Государств, за Межправительственным советом дорожников закреплено проведении международных мониторингов в странах СНГ. В связи с этим, в рамках подготовки к очередному мониторингу международных автомобильных дорог, руководство Межправительственного совета дорожников направило письма членам Совета, по территориям которых будет проходить мониторинг. Это касается, в частности, министров транспорта республик Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, а также руководителя Федерального дорожного агентства Росавтодор.



В этих письмах сообщается, что согласно статье №2 Протокола о международных автомобильных дорогах СНГ, решению заседания комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ и решению глав правительств СНГ, с 23 по 29 июня 2025 года будет проведен мониторинг международных автомобильных дорог, проходящих по территории этих стран. Конкретный маршрут охватывает города: Душанбе, Самарканд, Ташкент, Кызылорда, Актобе, Оренбург, Самара, Пенза, Рязань, Москва, в общей сложности превышая 5000 километров. В письме руководство МСД также просило местных руководителей министерств и ведомств выделить своих представителей для участия в мониторинге и оказания содействия в его организации.



Руководители НК «Казавтожол» оперативно отреагировали на просьбу Межправительственного совета дорожников, представив своих представителей для участия в международном мониторинге. Заместитель председателя НК «Казавтожол» Дархан Саканов, а также руководители из Кызылординской и Актюбинской областей — Ерсаин Музафар и Айбол Данагул и его заместитель Ренат Уразгалиев, активно участвовали в этой работе. Они занимаются вопросами эксплуатации и состояния дорог, что важно для успешного проведения мониторинга.



Секретариат МСД и ответственные руководители в регионах смогли организовать и провести мониторинг в установленные сроки, обеспечив полное соблюдение намеченных мероприятий.



Анализ результатов мониторинга международной автомобильной дороги показывает, что интенсивность движения на данном направлении растёт, что требует особого внимания к состоянию и улучшению дорожной инфраструктуры. Увеличение как легковых, так и грузовых автомобилей, особенно фур с прицепами, подчеркивает необходимость регулярного контроля состояния дорог и своевременного проведения ремонтов.



Важно уделить особое внимание безопасности дорожного движения на всем протяжении маршрута, включая территории Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Это касается таких участков, как дорога от Кызылорды до Актобе, а также федеральной дороги от Пензы до Москвы. Из-за роста нагрузки на ось автомобилей требуется не только ремонт, но и укрепление дорожного покрытия для обеспечения его нормального состояния.



Во время мониторинга были зафиксированы «узкие места» с помощью видео и фотосъёмки, что позволит предъявить эти данные соответствующим ведомствам для устранения выявленных недостатков. Ожидается, что министерства и дорожные администрации стран примут необходимые меры для улучшения ситуации, уделяя внимание безопасности дорожного движения и развитию инфраструктуры, включая увеличение количества АЗС, парковок, мест для ночлега, кафе и т.д.



С целью повышения пропускной способности пограничных пунктов, особенно на границах Казахстана с Узбекистаном и Российской Федерацией, необходимо оперативное решение вопросов, касающихся грузо- и пассажиропотока. Важно, чтобы службы, задействованные на границах, работали слаженно для уменьшения времени ожидания на проходе, так как текущие условия не соответствуют современным требованиям, что приводит к значительным экономическим потерям.



Ситуация с отделением очередей для таджикских водителей и пассажиров на границе Казахстана с Россией требует срочного внимания и действий. Сотрудничество между дорожниками, транспортниками, таможенными и пограничными службами на уровне правительств и межправительственных организаций будет способствовать улучшению эффективности транспортного сектора и, в конечном итоге, развитию экономики и торговли стран СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи