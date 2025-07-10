



Глава Узбекистана ознакомился с презентацией «Атласа решений» для города Ташкента и Нового Ташкента



ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. Глава нашего государства ознакомился с презентацией «Атласа решений» для города Ташкента и Нового Ташкента.



Экономическое развитие страны наглядно отражается в облике столицы. Во всех районах и городах ведутся масштабные строительные работы. В последние годы началось также строительство Нового Ташкента, и вместе оба города превращаются в единый мегаполис.



В целях сбалансированного развития территории был принят генеральный план Ташкента до 2045 года. В нем определены основные параметры градостроительных проектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также охранных зон города.



«Атлас решений» представляет собой логическое продолжение генерального плана. В нем устанавливаются общие требования к внешнему облику городских объектов и общественной среде. Это каталог-справочник состоит из пяти книг, охватывающих правила проектирования, установки и эксплуатации городских объектов. Каждая часть содержит рекомендации по организации и благоустройству общественных пространств, приведению фасадов зданий к единому архитектурному облику.



В ходе презентации рассмотрены суть требований Атласа и вытекающие из него задачи. Даны указания по дальнейшему улучшению облика города с сохранением его самобытности, благоустройству придорожных территорий и повышению культуры городской жизни. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи