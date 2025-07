Китай и Узбекистан создали совместное предприятие, специализирующееся на контейнерных перевозках

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля, в Пекине состоялась торжественная церемония открытия совместного предприятия "UTK International Logistics Co. Ltd," созданного в рамках сотрудничества между АО "Узтемирйулконтейнер" и "Xinjiang Union of Railway International Logistics Co. Ltd".

В мероприятии приняли участие министр транспорта Республики Узбекистан И.Махкамов, заместитель мэра Народного правительства города Урумчи Хоу Юн, а также председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари" З. Нарзуллаев, председатель правления АО "Узтемирйулконтейнер" М. Мирхамидов и другие высокопоставленные представители обеих сторон.



В ходе мероприятия была подчеркнута стратегическая важность нового предприятия в углублении транспортно-логистического сотрудничества между Китаем и Узбекистаном. Стороны выразили уверенность, что данная компания будет играть важную роль в расширении взаимных грузоперевозок.



Офис компании "UTK International Logistics Co. Ltd" будет располагаться в городе Урумчи, и основной деятельностью предприятия станет консолидация грузов, привлечение субсидий со стороны Китая и развитие мультимодальных перевозок по маршруту "Китай - Центральная Азия."



После завершения организационных процессов компания в кратчайшие сроки начнет отправку первых контейнерных поездов по маршруту "Китай - Кыргызстан - Узбекистан."



Создание совместного предприятия "UTK International Logistics Co. Ltd" будет способствовать укреплению транспортных связей между Китаем и Узбекистаном, а также дальнейшему усилению стратегической роли Узбекистана в сфере логистики.





УЗИНФОРМ