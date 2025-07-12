



В СНГ продолжается работа над проектом Положения о Международном кинофестивале «Содружество»



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Положения о Международном кинофестивале государств – участников СНГ «Содружество» состоялось 10 июля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.



В ходе встречи эксперты обсудили документ и большинством голосов в целом согласовали проект Положения. Было решено провести еще одно дополнительное заседание экспертной группы по его рассмотрению.



Планируется, что после окончательного согласования проект Положения будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.



Инициатива об учреждении кинофестиваля в рамках СНГ принадлежит казахстанской стороне. В проекте Положения отмечено, что кинофестиваль будет проводиться в целях дальнейшего развития сотрудничества государств СНГ в области кинематографии, а также популяризации достижений национальных киноиндустрий.



Кинофестиваль планируется проводить один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.



Первый кинофестиваль предполагается провести в Республике Казахстан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи