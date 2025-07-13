



В МВД РУз состоялось видеоселекторное совещание по приоритетным задачам



ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан состоялось видеоселекторное совещание, посвященное работе, проделанной Службами профилактики правонарушений и пробации Департамента общественной безопасности за 6 месяцев текущего года, а также приоритетным задачам, которые предстоит выполнить в будущем.



Обеспечение общественной безопасности и создание безопасной среды в каждой махалле занимают важнейшее и приоритетное место в государственной политике, проводимой Президентом нашей страны. За прошедший короткий период осуществлены широкомасштабные работы, особенно в сфере профилактики правонарушений.



В деятельность органов внутренних дел внедрены новые методы работы и создана целостная правовая система в этой сфере. В результате за 6 месяцев нынешнего года количество предотвратимых преступлений сократилось на 2 011. Самое главное, в 55 процентах махаллей не допущено совершения преступлений.



Управлением пробации и его территориальными подразделениями осуществлен ряд эффективных мероприятий, направленных на обеспечение социализации и занятости поднадзорных лиц, а также на своевременное предупреждение случаев совершения ими повторных преступлений. В частности, в целях обеспечения занятости лиц, находящихся под надзором, совместно с территориальными отделами содействия занятости было проведено 1 690 ярмарок вакансий "Ишга марҳамат" ("Добро пожаловать на работу"). В ходе этих мероприятий удалось обеспечить занятость 6 211 лиц, находящихся под надзором.



По итогам совещания руководством Министерства внутренних дел даны соответствующие поручения ответственным лицам по обсужденным вопросам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи