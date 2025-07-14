



Министр юстиции России встретился с директором правового департамента Исполнительного комитета СНГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля в Москве в Министерстве юстиции Российской Федерации в торжественной обстановке состоялось вручение заместителю Министра юстиции Российской Федерации Федорову В.В. директором правового департамента Исполнительного комитета СНГ Заудальской Л.К. аутентичной копии Соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц, подписанного главами государств – участников СНГ, сообщает Правовой департамент Исполнительного комитета СНГ.



Во встрече принимали участие от Департамента международного права и сотрудничества директор Куделич Е.А. и начальник отдела правового обеспечения международной экономической интеграции Лащ А.С., а также заместитель начальника отдела правового департамента Исполнительного комитета СНГ Гимер В.В.



Участники встречи договорились продолжить тесное взаимодействие Министерства юстиции Российской Федерации и Исполнительного комитета СНГ по линии правового сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи