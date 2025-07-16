Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля пребывающая с визитом в Китайской Народной Республике делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым приняла участие в прошедшем в городе Тяньцзинь заседании Совета министров иностранных дел ШОС (СМИД ШОС).

Заседание было посвящено повестке предстоящего саммита глав государств ШОС, обсуждению новых инициатив в сферах торговли, транспорта и безопасности.

Также на полях заседания делегация провела встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И, а также министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи.

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