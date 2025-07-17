Погода в Узбекистане на 18 июля

Погода в Узбекистане на 18 июля17.07.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 июля, погода по прогнозам синоптиков:
18-19 июля текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого воздуха с юга.
18-20 июля по большей части территории республики температура воздуха повысится до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 44-45 градусов.
По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 40-42°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 24-29°, днем 38-43°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 21-26°, днем 38-43°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 21-26°, днем 38-43°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 23-28°, днем 40-45°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 36-41°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 30-35°.