



Погода в Узбекистане на 18 июля



ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 июля, погода по прогнозам синоптиков: 18-19 июля текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого воздуха с юга. 18-20 июля по большей части территории республики температура воздуха повысится до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 44-45 градусов. По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 40-42°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 24-29°, днем 38-43°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 21-26°, днем 38-43°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 21-26°, днем 38-43°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 23-28°, днем 40-45°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 36-41°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 30-35°. Назад | Наверх Печать статьи