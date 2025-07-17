



Глава МИД Узбекистана отправился в Афганистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Афганистан. В рамках визита глава МИД провел в Кабуле политические консультации с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки, с которым обсудил вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, управления водными ресурсами, образования, культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи